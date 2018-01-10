В США представили отчет о тайных операциях России за последние 20 лет

Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин в среду, 10 января, представил доклад сенатского комитета по международным делам, посвященный тайным операциям России за последние 20 лет.

Об этом сообщает Голос Америки.

Это первое масштабное исследование стратегии и тактики, использованные Кремлем за последние два десятилетия для вмешательства в политические процессы в странах Европы и США.

В докладе проанализированы действия правительства Владимира Путина, начиная с 1999 года. В документе упомянуты Вторая чеченская война, взрывы жилых домов в российских городах, нераскрытые убийства и покушения на журналистов, правозащитников и оппозиционеров, беспрецедентное давление на некоммерческие организации, уничтожение свободной прессы и выборов в России.

Отдельные главы посвящены коррупции, связям власти с организованной преступностью, использованию истории, культуры и религии для поддержки режима. Среди постоянно используемых Москвой инструментов названы военное вмешательство, кибератаки, дезинформация, поддержка радикальных политических групп и партий, а также использования энергетических ресурсов как средств давления.

«Путин предпочитает использовать эти асимметричные инструменты для достижения своих целей потому, что он действует исходя из слабых позиций, обремененных ослабленной экономикой и армией, что не соответствует мировым стандартам...также он имеет мало союзников на мировой арене», – говорится в докладе.

В постсоветских государствах и странах Восточной Европы российская власть использовала военные инструменты, например, в Грузии и Украине, или организовывала переворот, как в Черногории, или действовала путем подкупа политиков, как это было в Сербии, Болгарии и Венгрии. Везде поводом для российского вмешательства было решение властей этих стран выбрать про-западный путь развития или укрепить связи с НАТО.

В докладе приводятся примеры гибридных атак на европейские страны, вмешательство в выборы и референдумы в Великобритании, Германии, Испании и Франции. Некоторые европейские страны, включительно с Великобританией, Германией и Францией, сумели минимизировать российское влияние, официально предупредив Кремль о жестком ответе на его действия.

В исследовании содержатся более 30 рекомендаций, которые, как считает сенатор Кардин, должны быть немедленно реализованы Белым домом.

Среди них – создание межведомственного центра, который взял бы на себя нейтрализацию деструктивной политики Кремля. США также должны расширить помощь, которую они оказывают союзникам в Европе и тем странам, которые пока не способны самостоятельно противостоять российской финансовой, энергетической и информационной агрессии. Образцом для создания новой международной коалиции могли бы стать принципы, согласно которым была образована коалиция по борьбе с ИГИЛ.

Одним из наиболее эффективных инструментов авторы исследования считают раскрытие информации о коррупции в России и последующие шаги для ограничения доступа Путина и членов его ближайшего круга к мировой финансовой системе.

В декабре 2017 года президент Дональд Трамп озвучил основные положения новой редакции стратегии национальной безопасности, которая станет каркасом американской внешней политики на ближайшие годы. Главными угрозами для интересов Вашингтона прогнозируемо названы КНДР и Иран.

Россия и Китай названы конкурентами США и государствами-ревизионистами, которые стремятся бросить вызов Вашингтону и подорвать его безопасность и процветание.

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