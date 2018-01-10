В Киеве объявили, куда сдавать использованные новогодние елки

В Киеве 12 января откроют 10 пунктов сбора новогодних елок.
Об этом говорится в сообщении «Киевзеленстрой» в Facebook.
Сообщается, что собранные елки переработают в щепу и используют для мульчирования лунок кустов и деревьев.
«В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 5 тысяч елок на утилизацию. Заметим, что ветви с демонтированной главной елки Украины, расположенной на Софийской площади в Киеве, также будут переданы КО «Киевзеленстрой» для производства топлива или опилок, которые идеально подходят для мульчирования кустарников и деревьев», – сказано в сообщении.
Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля по адресам:
- улица Тростянецкая, 58А
- проспект Освободителей, 6
- улица Электротехническая, 26
- проспект Степана Бандеры, 26А
- улица Дмитриевская, 16А
- Железнодорожное шоссе, 61
- переулок Герцена, 6
- проспект Голосеевский, 87 Г
- улица Новополевая, 95
- улица Бетховена, 8