В Киеве объявили, куда сдавать использованные новогодние елки

В Киеве 12 января откроют 10 пунктов сбора новогодних елок.

Об этом говорится в сообщении «Киевзеленстрой» в Facebook.

Сообщается, что собранные елки переработают в щепу и используют для мульчирования лунок кустов и деревьев.

«В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 5 тысяч елок на утилизацию. Заметим, что ветви с демонтированной главной елки Украины, расположенной на Софийской площади в Киеве, также будут переданы КО «Киевзеленстрой» для производства топлива или опилок, которые идеально подходят для мульчирования кустарников и деревьев», – сказано в сообщении.

Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля по адресам:

- улица Тростянецкая, 58А

- проспект Освободителей, 6

- улица Электротехническая, 26

- проспект Степана Бандеры, 26А

- улица Дмитриевская, 16А

- Железнодорожное шоссе, 61

- переулок Герцена, 6

- проспект Голосеевский, 87 Г

- улица Новополевая, 95

- улица Бетховена, 8

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