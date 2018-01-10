В Германии оштрафовали компанию за нарушение санкций против России

На компанию из немецкого Ульма,которая экспортировала в Россию оборудования двойного назначения, был наложен штраф в размере 190 тысяч евро.

Об этом сообщает немецкое издание Stuttgarter Nachrichten, пишет «Европейская правда».

По данным издания, поставленное российской стороне оборудование может использоваться в том числе в военных целях.

На экспорт такого оборудования в Россию в связи с санкциями ЕС против Москвы фирма должна была получить специальное разрешение, однако поставила технику без него.

«В запросе на разрешение как правило, отказывают, если политическая ситуация в стране, куда следует груз, не соответствует внешней политике и политике безопасности Германии, то есть, если было принято решение об эмбарго или санкции», – пояснила немецкая таможенная служба.

О названии компании и о том, какие именно машины были поставлены, не сообщается.

Сотрудникам таможни стало известно о незаконном экспорте, когда они осматривали запасную часть для одной из машин. Отмечается, что сама техника уже покинула ЕС без соответствующего разрешения. Согласно расследования таможни, компания поставила машины преждевременно, чтобы избежать неизбежных контрактных штрафов.

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