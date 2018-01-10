В Чернобыле запустят первую солнечную электростанцию

Украина собирается запустить свою первую солнечную электростанцию на территории чернобыльской АЭС. Она будет находиться всего в ста метрах от «саркофага» и будет иметь мощность 1 мегаватт.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на AFP.

«Эта солнечная электростанция сможет удовлетворить нужды поселка среднего размера», или около 2000 квартир», – сказал в интервью председатель украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин.

Заработает новая солнечная электростанция на протяжении нескольких недель. Стоимость установки всех 3800 фотоэлектрических панелей составляла один миллион евро. Господин Варягин надеется, что все окупится в течение семи лет.

Украина, которая прекратила закупки природного газа у России, стремится использовать потенциал Чернобыльской зоны отчуждения, окружающей атомную электростанцию и непригодна для сельского хозяйства.

Установка огромного купола над руинами поврежденного реактора чуть больше года назад позволила реализовать проект солнечной электростанции.

В результате, радиация вблизи завода упала до 10% от предыдущих уровней, согласно официальным данным.

Однако, меры предосторожности, как и раньше необходимы: солнечные панели закреплены на бетонных блоках, а не размещены на земле. Потому что почва остается загрязненной.

«Мы не можем бурить или копать здесь из-за строгих правил безопасности», – говорит он.

Добавим, в прошлом году консорциум завершил строительство солнечной электростанции мощностью 4,2 мегаватта в радиационной зоне в соседней Беларуси, недалеко от Чернобыля.

Власть Украины предложила инвесторам почти 2500 гектаров (25 квадратных километров) для потенциального строительства солнечных электростанций в Чернобыле.

«Киев получил около 60 предложений от иностранных компаний, в том числе американских, китайских, датских и французских, которые рассматривают возможность участия в будущих солнечных разработках в этом районе», – сообщает пресс-секретарь Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Елена Ковальчук.

Инвесторов привлекает «зеленый тариф», который «превышает в среднем на 50 процентов европейские тарифы», – сказал исполнительный директор Исследовательского центра энергетической промышленности.

Александр Харченко.

Он добавляет, что дешевая земля и близость энергетических сетей делают Чернобыль особенно привлекательным, хотя западные инвесторы не спешат – существуют проблемы с безопасностью, а также с бюрократией и коррупцией.

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