Украинцы стали собственниками более 4% Blue Card в Германии

Ежегодно все больше людей пользуются программой Blue Card. В 2016 году 95 процентов «голубых карт» были выданы Германией.

Об этом пишет «Немецкая волна».

Со времени введения Blue Card количество выданных в Германии «голубых карт» с каждым годом растет. Согласно последним данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в 2013 году это разрешение на пребывание и работу в Германии получили 11 тысяч иностранных специалистов с высокой квалификацией. В 2016 году «голубую карту» выдали уже более 17 тысячам человек.

Только за первые шесть месяцев прошлого года на работу в Германию по этой программе приехали около 11 тысяч высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав Евросоюза. Большинство трудовых мигрантов, которые получили «голубую карту» – европейский аналог американской Green Card, – граждане Индии. Почти каждый четвертый владелец Blue Card – из этой страны. На втором месте по количеству полученных разрешений на работу в Германии – Китай (9,3 процента от общего количества выданных Blue Card). В списке тех, кто чаще других воспользовались правом оформить «голубую карту», – также специалисты из России (6,5 процента), Украины (4,4 процента) и Сирии (3,7 процента).

В сравнении с другими европейскими странами, Германия – бесспорный лидер в привлечении высококвалифицированных иностранных специалистов по программе облегченного трудоустройства. В 2016 году 95 процентов всех выданных в Европе «голубых карт» пришлись на немецкий рынок труда. За Германией следуют Италия и Австрия. Возможность оформить Blue Card для работы в Германии была у иностранцев начиная с 1 августа 2012 года. С помощью этой программы немецкие политики надеются частично решить проблему с дефицитом высококвалифицированных кадров в стране.

По прогнозам экономистов, в ближайшие годы Германию ожидает дальнейшее ухудшение ситуации. Чтобы обеспечить растущую экономику страны необходимыми ей кадрами, немецким работодателям придется все активнее привлекать иностранных специалистов из-за пределов ЕС.

Претендовать на «голубую карту» могут специалисты с дипломом о высшем образовании, которые заключили трудовой договор с немецким работодателем. При этом должен быть гарантирован годовой заработок как минимум 50800 евро (до вычета налогов). Для представителей наиболее востребованных специальностей, в частности, ученых, врачей, инженеров, программистов, он может быть низким – минимальный предел для отдельных профессий составляет 39624 евро. «Голубая карта» выдается на четыре года. При сохранении трудовых отношений уже после трех лет специалист может оформить немецкое разрешение на постоянное проживание. Если иностранный специалист владеет немецким языком на уровне B1, то получить вид на жительство по программе Blue Card можно уже после двух лет пребывания в Германии.

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