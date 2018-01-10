Украина не готова вводить почтовые ограничения на беспошлинный ввоз товаров, – эксперт

Верховная Рада ввела ограничение на беспошлинный ввоз товаров в Украину: как при физическом пересечении границы, так и путем почтовых пересылок. Ограничение на беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью до 150 евро каждая начнет действовать лишь с 1 января 2019 года. Однако мы будем обращаться в комитет налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины по отсрочке именно этого пункта закона в отношении посылок, потому что «Укрпочта» не справится с таким количеством обработки посылок.

Об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сообщила председатель Совета территориального отделения Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» во Львовской области Лилия Долинская.

«Эта норма еще не совсем готова к работе – компании-перевозчики с этим не справятся. Эти изменения особо не повлияют на поступления в бюджет, но документальная обработка повлияет на «Укрпочту», которая является основным перевозчиком посылок из-за рубежа», – отметила Лилия Долинская.

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