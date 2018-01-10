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среда, 10 января, 2018, 0:40 События
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Солист Львовской оперы и балета попал в базу сайта «Миротворец»

За антиукраинскую пропаганду солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой Николая Санжаревского активисты сайта «Миротворец» включили в свою базу.

Соответствующая карточка на хореографа появилась на сайте 8 января.

Исследователи определили деятеля культуры как пособника террористов и обвиняют также в сборе средств для боевиков «ДНР».

Санжаревский также является арт-директором и учителем во Львовской Школе академического и современного балета.

 
сепаратизмЛьвовская опера
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