среда, 10 января, 2018, 0:40 События
Солист Львовской оперы и балета попал в базу сайта «Миротворец»
За антиукраинскую пропаганду солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой Николая Санжаревского активисты сайта «Миротворец» включили в свою базу.
Соответствующая карточка на хореографа появилась на сайте 8 января.
Исследователи определили деятеля культуры как пособника террористов и обвиняют также в сборе средств для боевиков «ДНР».
Санжаревский также является арт-директором и учителем во Львовской Школе академического и современного балета.
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