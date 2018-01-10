Саакашвили сменил тактику и уже не демонстрирует правовой нигилизм, – Дацюк

Советник министра МВД Зорян Шкиряк, как и все другие представители этого ведомства, не имеют права распространять факты, появляющиеся в деле против Саакашвили. Ведь они не имеют никакого отношения к следствию. Все же заявления таких лиц свидетельствуют о «сливе» информации, который карается законом.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) выразил политический эксперт Александр Москалюк.

Примечательно, что сегодня Михеил Саакашвили избрал другую тактику поведения, ведь он уже пришел на допрос в СБУ.

«Хотя и там тоже были элементы шоу, что характерно для Саакашвили, но он не стал бурно отказываться от того, чтобы зайти в помещение, как это было в прошлый раз. Поэтому были какие-то мотивы, изменившие линию его поведения», – отметил Москалюк.

Также эксперт прокомментировал заявление советника главы МВД Зоряна Шкиряка об отказе Саакашвили предоставить образцы голоса для проведения экспертизы, которую тот обнародовал на своей странице в Фейсбук. По мнению Москалюка, Шкиряк не имеет никакого отношения к этому следствию, поэтому и не может распространять какую-либо информацию относительно этого.

«Распространять информацию может только орган, осуществляющий следствие, да и то лишь с разрешения прокурора. Поэтому в конкретном случае даже министр внутренних дел, или тем более его советники, в принципе вообще не должны давать никаких комментариев», – убежден Москалюк.

«Существует статья Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за распространение без разрешения прокурора информации, которая появляется в процессе досудебного расследования. Я не знаю, почему до этого времени все советники Министра внутренних дел, как и он сам, продолжают давать комментарии относительно расследований», – подчеркнул Москалюк.

В свою очередь эксперт по национальной безопасности Андрей Дацюк отметил: изменение поведения грузинского политика можно только приветствовать. Мол, таким образом он перестает демонстрировать «правовой нигилизм», ведь до этого Саакашвили нарушал целый ряд норм действующего законодательства.

«В частности, ему могут инкриминировать и это», – отметил Дацюк.

Кроме того, он согласился с мнением коллеги относительно непонятного вмешательства представителей МВД в это дело.

«Министр внутренних дел осуществляет только политическое руководство и является неким куратором. Поэтому, безусловно, это не должно касаться дела», – отметил Дацюк.

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