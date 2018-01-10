Саакашвили могут оправдать по делу о причастности к расстрелу Майдана, – эксперт

Нет ничего удивительного в том, что после выхода итальянского документального фильма, где говорится о причастности Михеила Саакашвили к расстрелам на Майдане, украинские правоохранители открыли соответствующее производство. Ведь там были сделаны громкие заявления, в которых нужно разобраться.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) выразил эксперт по национальной безопасности Андрей Дацюк.

По мнению политического эксперта Александра Москалюка, после фильма Берлускони, где говорится о том, что Саакашвили, якобы, приказал грузинским снайперам» расстреливать Майдан, правоохранители действительно должны были открыть соответствующее дело.

«С точки зрения уголовно-процессуального законодательства, наличие информации в СМИ является основанием для открытия производства», – отметил Москалюк.

Другой вопрос заключается в том, как украинские правоохранители вообще узнали о программе, которая выходила на итальянском телеканале.

«В свое время в Советском Союзе были люди, которые работали в правоохранительных органах и отслеживали информацию, появлявшуюся в СМИ, и затем ее проверяли. Теоретически, так может быть и в Украине. И другое дело, что речь идет об Италии», – отметил Москалюк.

В свою очередь эксперт по национальной безопасности Андрей Дацюк отметил, что противникам Саакашвили даже не нужно искать идеи, в чем можно винить этого политика – их активно подбрасывают извне.

«Этот фильм на деньги Берлускони, например, сняли как подарок ко дню рождения Путина. О ленте раструбили во всем информационном пространстве. И, если есть такие публичные заявления – это основание для открытия уголовного дела. Здесь нет ничего удивительного», – считает Дацюк.

Мол, большее удивление вызвало бы, если бы после всего озвученного –соответствующего производства не открыли.

«Ведь в информационном пространстве на официальном уровне были сделаны громкие заявления. Поэтому считаю, что это логично. Но дело может завершиться не только обвинением в суде, но и оправданием. Это может сработать даже на пользу подозреваемого», – отметил Дацюк.

Поэтому обществу следует наконец отойти от мысли, что после открытия дела автоматически наступает обвинительный приговор. Ведь оправдательное решение могут вынести даже на уровне процессуальных действий.

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