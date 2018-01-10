Руководитель Amazon стал самым богатым человеком в истории

Руководитель и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Он имеет 106 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index, передает «Экономическая правда».

Его доходы составили 106 млрд долларов. Это стало наивысшим показателем за всю историю рейтинга.

Ранее самым богатым человеком в истории считался Билл Гейтс.

Напомним, Джефф Безос сумел увеличить свое финансовое состояние на 33 миллиарда долларов за 2017 год.

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