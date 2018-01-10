Президент МОК Томас Бах: Участие КНДР в Играх-2018 – большой шаг вперед для олимпийского духа

По словам президента МОК Томаса Баха (на фото), решение Северной Кореи принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане станет «большим шагом вперед для олимпийского духа».

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Северной Кореи отправить свою делегацию на XXIII зимние Олимпийские игры-2018, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

«Эти предложения знаменуют большой шаг вперед для олимпийского духа», – заявил президент МОК Томас Бах (Thomas Bach), которого цитирует агентство dw.com.

Северная Корея пропустила крайний срок подачи заявки на участие своих спортсменов, но в МОК отметили, что могут быть более гибкими в этом вопросе. Это может означать, что в МОК не исключают допуска к соревнованиям не только северо-корейской пары по фигурному катанию, которая квалифицировалась. Сейчас в комитете ждут официальной заявки от КНДР и планируют обсудить организационные вопросы – количество спортсменов, формат их участия в Олимпиаде.

«Мы продолжим это обсуждение в позитивном и конструктивном ключе», – отметил представитель МОК.

Ранее представитель Северной Кореи в МОК Чан Ун заявил о том, что на Олимпиаде-2018 может выступить северо-корейская пара по фигурному катанию. Фигуристы Рем Де Ок и Ким Чжу Сик является единственными спортсменами из КНДР, которые квалифицировались для участия в соревнованиях. В феврале 2017 года дуэт завоевал первую медаль Северной Кореи – бронзовую – на Зимних азиатских играх в японском Саппоро, а также занял 15-е место на последнем чемпионате мира-2017. КНДР также предложила отправить на соревнования группу болельщиков, художников и шоу-команду по тхэквондо.

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