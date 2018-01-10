Политолог назвал одну из самых больших ошибок Євромайдана

Одна из крупнейших наших майдановских ошибок – что мы не создали такой общественной организации, которая бы не только выступала против Януковича, но и научилась контролировать следующую власть.

Об этом в эфире программы Voxpopuli (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK заявил политический эксперт Александр Доний.

«Отмечу, что еще перед Євромайданом я в течение двух лет говорил о необходимости двух вещей: создание и объединение в Верховной Раде всех оппозиционных сил вроде Народной рады. А также говорил о необходимости объединения оппозиционных к Януковичу парламентских и внепарламентских сил в что-то вроде польской «Солидарности» времен 80-х годов. Но эта идея не была услышана до Євромайдана», – отметил политический эксперт.

Олесь Доний отметил, что уже после Революции Достоинства его идея также не была услышана, что, собственно, и стало большой ошибкой революции 2014-го года.

«Одна из самых больших наших майдановских ошибок – что мы не создали такой общественной организации, которая бы не только выступала против Януковича, но и научилась контролировать следующую власть», – считает Доний.

Гость программы говорит, что эта идея была использована лидерами существующих тогда политических партий.

«Они создали совет объединения «Майдан», но потом выбросили как хлам. Сейчас такая необходимость снова появилась и мне кажется, что патриотические оппозиционные силы, которые могли бы объединиться в такую структуру, они занимаются нашептываниями и тогда сыграют личные амбиции вместо общественных интересов», – добавил Александр Доний.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.