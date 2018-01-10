live
Aнонси
Анонс програми Перші другі з Наташею Влащенко
Анонс програми Перші другі з Наташею Влащенко
11 січня, четвер
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
12 січня, п'ятниця
Мінна інфекція
Мінна інфекція
13 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 10 января, 2018, 0:59 Политика
Читати новину українською
Политолог назвал одну из самых больших ошибок Євромайдана

Одна из крупнейших наших майдановских ошибок – что мы не создали такой общественной организации, которая бы не только выступала против Януковича, но и научилась контролировать следующую власть.

Об этом в эфире программы Voxpopuli (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK заявил политический эксперт Александр Доний.

«Отмечу, что еще перед Євромайданом я в течение двух лет говорил о необходимости двух вещей: создание и объединение в Верховной Раде всех оппозиционных сил вроде Народной рады. А также говорил о необходимости объединения оппозиционных к Януковичу парламентских и внепарламентских сил в что-то вроде польской «Солидарности» времен 80-х годов. Но эта идея не была услышана до Євромайдана», – отметил политический эксперт.

Олесь Доний отметил, что уже после Революции Достоинства его идея также не была услышана, что, собственно, и стало большой ошибкой революции 2014-го года.

«Одна из самых больших наших майдановских ошибок – что мы не создали такой общественной организации, которая бы не только выступала против Януковича, но и научилась контролировать следующую власть», – считает Доний.

Гость программы говорит, что эта идея была использована лидерами существующих тогда политических партий.

«Они создали совет объединения «Майдан», но потом выбросили как хлам. Сейчас такая необходимость снова появилась и мне кажется, что патриотические оппозиционные силы, которые могли бы объединиться в такую структуру, они занимаются нашептываниями и тогда сыграют личные амбиции вместо общественных интересов», – добавил Александр Доний.
Олесь ДонийевромайданВиктор ЯнуковичРеволюция достоинстваVox Populi
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-10 06:00:47