Партия Меркель и СДПГ согласовали миграционный закон

Блок ХДС/ХСС и СДПГ во время переговоров о создании «большой коалиции» достигли согласия по законопроекту о трудовой иммиграции.

Об этом сообщает DW.

Эта договоренность является первым и пока единственным видимым признаком прогресса в переговорах по «большой коалиции».

Предполагается увеличить занятость женщин, новые возможности для повышения квалификации тех, кто работает на условиях частичной занятости, а также улучшение условий труда, в том числе, для работников старшего возраста.

Ожидается, что предложения по повышению квалификации и дальнейшего образования помогут безработным.

Новый проект также предусматривает, что «в интересах работников и их работодателей социальные выплаты будут установлены на уровне менее 40 процентов».

Расхождение между партиями по этому проекту заключается в том, что ХДС/ХСС предлагает назвать его законом об иммиграции высококвалифицированных специалистов, а СДПГ – законом об иммиграции.

По итогам выборов 2017 года положение Ангелы Меркель пошатнулось, поскольку союз ХДС/ХСС потерял поддержку большинства своих избирателей и был вынужден начать коалиционные переговоры со Свободной демократической партией и партией Зеленых. СДПГ отказалась тогда тогда вступать в новую «Большую коалицию» с ХДС/ХСС.

27 ноября, ХДС Ангелы Меркель согласилась на большую коалицию с Социал-демократической партией для завершения политического кризиса, которая началась после провала переговоров со Свободными демократами и Зелеными. В свою очередь, социал-демократы также согласились начать переговоры с консерваторами относительно формирования новой «большой коалиции».

В случае дальнейшего промедления с формированием коалиции Германии грозят новые парламентские выборы.

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