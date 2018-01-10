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среда, 10 января, 2018, 0:33 Политика
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Оппозиция упустила возможность, – Доний о внеочередных выборах президента

Беда в том, что патриотические оппозиционные силы еще год-два назад не решились поставить вопрос о проведении внеочередных президентских выборов. А теперь боюсь, что уже будет поздно, ведь через полтора года должны быть очередные президентские выборы. К сожалению, упустили такую возможность наши патриотические оппозиционные силы.

Такое мнение в эфире программы Voxpopuli (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) выразил политический эксперт Александр Доний.

Зритель из Луцка спросил у гостя программы, по его мнению, Украине сегодня нужны внеочередные президентские выборы. На что Доний ответил:

«Бесспорно, они нужны были вчера и позавчера. Ведь с этим президентом Украина дальше будет впадать в бездну коррупции, которая связана с увеличением достатка тех, кто принадлежит к власти. Соответственно, будет происходить обнищание основной части населения», – отметил политический эксперт.

Олесь Доний отметил, что беда в том, что патриотические оппозиционные силы еще год-два назад не решились поставить вопрос о проведении внеочередных президентских выборов.

«А теперь боюсь, что уже будет поздно, ведь уже через полтора года должны быть очередные президентские выборы и, к сожалению, упустили такую возможность патриотические оппозиционные силы. И я считаю, что в значительной степени через финансовые рычаги со стороны Администрации Президента и структур СБУ, спецслужб, которые работают во всех политических партиях и общественных организациях с целью сделать невозможным создание реальных оппозиционных сил», – считает Доний.

Подытоживая, эксперт добавил, что внеочередные выборы президента Украине крайне нужны, но, к сожалению, сейчас такой возможности нет.
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