Омбудсмен: В деле Ноздровской в отношении подозреваемого возбуждена презумпция невиновности

Наряду с тем, что Национальная полиция показала такие быстрые результаты расследования дела убийства Ирины Ноздровской, важно, чтобы они выстояли в суде и не были запятнаны обвинениями в пытках со стороны Нацполиции в отношении подозреваемого.

Такое мнение выразила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00 – 15:00 и 17:00 – 19:00) на телеканале ZIK.

Валерия Лутковская отметила, что по делу Ирины Ноздровской возникает два вопроса. Прежде всего это то, что это дело, по сути, является первым случаем, когда новая реформированная Нацполиция действительно показала эффективность своей работы. И по крайней мере в течение короткого времени установила личность подозреваемого.

«Но наряду с этим возникает второй вопрос, который лично меня весьма тревожит. Вообще-то, в Украине согласно Конституции должен действовать принцип презумпции невиновности. Зато сейчас со всех сторон мы слышим фамилию лица, которое уже признали виновным в смерти Ирины Ноздровской при том, что еще не было решения суда», – подчеркнула Лутковская.

Эксперт отметила, что в таком случае лучше ждать решения суда. Ведь именно он должен указать, кто является виновным в убийстве, и действительно ли результаты экспертизы соответствуют тому подозрению, которое предъявлено.

«Я боюсь таких поспешных выводов, ведь в этом случае я вижу, что принцип невиновности не просто нарушен, а вообще не признан в этом деле. Я еще не разбиралась, какое было обращение с подозреваемым лицом, но разбираться обязательно буду, поскольку дело имеет огромный общественный резонанс», – отметила уполномоченная ВРУ по правам человека.

Следовательно наряду с тем, что Национальная полиция показала такие быстрые результаты расследования, важно, чтобы они выстояли в суде и не были запятнаны обвинениями в пытках со стороны Нацполиции в отношении подозреваемого.

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