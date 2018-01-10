Невеста принца Гарри удалила свои аккаунты из соцсетей

Невеста 33-летнего принца Гарри Меган Маркл удалила все свои аккаунты в соцсетях. Она решила уйти из Instagram и Twitter, хотя раньше была их активным пользователем. Такое решение невесту принца заставили принять строгие правила британского королевского двора.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отныне многочисленным подписчикам актрисы недоступен путь к ее архивным фотографиям и записям. Такого шага ожидали многие, поскольку члены британской королевской семьи не ведут личные странички в соцсетях, а предпочитают делиться информацией о себе в сети с помощью представителей и посредством официальных аккаунтов Кенсингтонского дворца или Кларенс-хауса.

Как сообщалось ранее, принц Гарри и его невеста – американская актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года.

Помолвка 33-летнего принца Гарри, пятого в очереди на престол, и 36-летней Меган Маркл, о которой знали только королева Елизавета II и члены королевской семьи, состоялась в ноябре.

В Кларенс-хаус сообщили, что пара будет жить в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца. Принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года.

Впервые на публике пара появилась в сентябре этого года – на соревнованиях «Игры непобежденных» (Invictus Games), в которых принимают участие бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

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