Налоговые изменения направлены на то, чтобы сломать контрабандные схемы и очереди на границе, – эксперт

С 2018 года в действие вступил закон №2245/VIII о новых таможенных правилах перевозки товаров через границу физическими лицами. Закон вызвал волну обсуждений и протестов, потому что очень многие СМИ обнародовали недостоверную информацию, что физические лица могут провозить товаров из-за рубежа в рамках 50 евро раз в три дня. На самом деле физические лица могут перевозить товаров без налогообложения на 500 евро раз в трое суток, находясь за рубежом 24 часа.

Об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сказала председатель Совета территориального отделения Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» во Львовской области Лилия Долинская, – передает корреспондент ИA ZIK.

«Мы с коллегами на протяжении 2016 года нарабатывали много различных вариантов для уменьшения очередей на границах Украины. Были внедрены следующие инициативы, как реверсивное движение и тому подобное. Этот закон, введенный с 1 января будет способствовать уменьшению очередей на границах. Потому что он ограничивает работу граждан так называемых «челноков», которые разбивают «серый импорт» на мелкие партии и перевозят его в Украину, не платя таможенного налога. От этого страдает социальная составляющая государства», – сказала Лилия Долинская.

Она убеждена, что украинцы имеют достоинство и не будут поддаваться рабским условиям, которые могут предлагать нечестные предприниматели. «Призываю граждан, не способствовать нечестным предпринимателям, которые не хотят платить налоги и для этого по-рабски используют граждан», – подчеркнула Лилия Долинская.

Президент Всеукраинской ассоциации импортеров мяса и мясопродукции Василий Король подчеркнул, что речь идет об определенных изменениях в законодательство, которые несколько регулируют прохождение таможенного контроля физическими лицами. Он отметил, что в целом для населения этот закон никоим образом не влияет. Нововведения направлены на то, чтобы сломать контрабандные схемы, за счет которых избегают налогообложения. «Получается так, что товары, которые завозятся без уплаты пошлины и НДС попадают на базары, их продают, за «черную наличку» покупают валюту. Когда товар в Польше идет на экспорт в Украину, из него вычитается НДС. Украина начисляет этот НДС, так делают во всех странах мира. Но большинство так называемых предпринимателей, которые работают по этим схемам, ввозят товарные партии, избегая налогообложения. Поэтому этот «порочный круг» надо прекратить», – сказал Василий Король.

Вице-президент Львовской торгово-промышленной палаты Владимир Коруд сказал, что сейчас имеем интересную ситуацию – «многие люди вместо того, чтобы колядовать дома, начали колядовать на границах». В Интернете очень было много обвинений, что мол этот закон способствует олигархам, уничтожает малый бизнес. Это популизм и передергивание информации. На самом деле «челноки», которые перевозят товар по несколько раз в день, сами его не продают, а сдают большим компаниям. Владимир Коруд отметил, что эти люди, которые сейчас перекрывают пункты пропуска на границе, не имеют права этого делать, потому что таким образом защищают одну из цепочек полузаконных и полулегальных методов ведения нечестного и контрабандного бизнеса, который очень вредит инвестиционному климату в Украине.

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