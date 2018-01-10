Министерство финансов Израиля предлагает закрыть 22 собственных посольства

Министерство финансов Израиля в рамках подготовки бюджета на следующий год предложило радикально сократить расходы на внешнюю политику.

Предложение Минфина поддержал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, который также является министром иностранных дел, передает MigNews.

Минфин требует закрыть 22 израильских посольства (из 103) и сократить 140 должностей в главной структуре МИД. Сейчас в штаб-квартире МИД в Иерусалиме работает 686 человек.

Верхушка МИД утверждает, что такого типа сокращения «нанесут смертельный удар по израильской внешней политике, которая принесла стране много успехов на международной арене.

Высокопоставленный представитель МИД рассказал, что «в МИД сейчас плохая атмосфера. Для всех понятно – речь идет о политическом ходе. Внешняя политика без внешнеполитических представителей, без дипломатов – невозможна».

Среди всего, правительство намерено специально сократить программу МАШАВ (программа экономической помощи странам третьего мира), приостановить любую активность в социальной сфере и социальных сетях, приостановить поддержку израильской культуры за рубежом, отменить поездки лекторов и израильские выставки за рубежом, а также перестать приглашать иностранные делегации в Израиль.

Кроме того, Минфин намерен резко ограничить или полностью отменить работу израильских консулов в десятках стран мира.

Закрытие посольств ожидают провести поэтапно и завершить к 2020 году. В этом году предлагают закрыть 8 израильских представительств и перевести их активность в «региональные миссии». Минфин предлагает сосредоточить ресурсы на тех странах, которые считает важными для Израиля, и не распылять деньги на много представительств по всему миру.

В результате таких мероприятий, бюджет МИД сократится на 216 миллионов шекелей. Сегодня он составляет 1,48 миллиарда шекелей.

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