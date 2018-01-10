Финны хотят лишить пенсий бывших депутатов

В Финляндии гражданская инициатива о пересмотре права бывших народных избранников на финансовые компенсации набрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения в парламенте.

Об этом сообщает Фонтанка.

Авторы петиции указывают, что финские налогоплательщики платят компенсации людям, многие из которых после ухода из политики работают на высоких должностях. Сейчас такая коррекционная пенсия составляет около 3023 евро в месяц, хотя зависит от зарплаты экс-депутата. По данным на июнь, сообщается в петиции, 36 человек получили в общей сложности 100 тысяч евро в виде компенсаций.

Инициатива также предусматривает, что народные избранники должны соответствовать определенным условиям, чтобы рассчитывать на депутатскую пенсию по достижению преклонного возраста.

Подписанты предлагают ввести новые правила уже после парламентских выборов в 2019 году.

Во многом эта инициатива стала реакцией народа на ужесточение процедуры получения пособия по безработице.

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