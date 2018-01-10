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среда, 10 января, 2018, 17:41 Экономика
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Четыре авиакомпании, летающие в Украину, попали в топ-20 самых безопасных в мире

Немецкая компания Jacdec составила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира Airline Safety Ranking 2018. Пока опубликовали только первую двадцатку из списка. Остальные опубликуют 23 января.

Об этом сообщает ЦТС.

В топе-20 самых безопасных авиакомпаний есть четыре, которые летают в Украину. Это: нидерландская KLM (4 место), эмиратская Air Arabia (10 место), испанский лоукостер Vueling (11 место) и израильская EL AL (13 место).

Самой безопасной признана авиакомпания ОАЭ Emirates. Остальные топ-3 сформировали европейские перевозчики Norwegian Air Shuttle и британская Virgin Atlantic Airways.

На пятом месте оказался известный лоукостер easyJet. Его основной конкурент в нише Ryanair в топ-20 не вошел.

На шестом месте выбрали Finnair, а дальше идут Etihad Airways (ОАЭ), Spirit Airlines (США) и Jetstar Airways (Австралия).

Остальные рейтинге выглядит так:

11. Vueling Airlines

12. Cathay Pacific Airways (Гонконг)

13. EL AL

14. Singapore Airlines

15. EVA Air (Тайвань)

16. Blue Wings (Германия)

17. jetBlue Airways (США)

18. Capital Airlines (Китай)

19. Oman Air

20. Air Canada

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Добавим, рейтинг Jacdec считают одним из самых авторитетных в мире. Эксперты анализируют данные обо всех авиационных происшествиях за последние 30 лет, а работа авиакомпаний оценивается по восьми параметрам: пассажирооборот, число жертв за 30 лет, количество полностью утраченных или частично уничтоженных за это время самолетов, количество серьезных инцидентов, количество полных лет без аварий и тому подобное.
авиаУкраинабезопасность
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