Британские исследователи назвали Киев самым дешевым городом для туристических путешествий

В рейтинге британской туристической компании Hoppa под названием «100 направлений для отдыха 2018 года: от самых дорогих до самых дешевых», украинская столица оказалась на первом месте среди самых дешевых.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Звание самого дорогого города получил Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Исследование оценило 100 направлений, взяв за основу суммы, которые туристы в среднем тратят в городе за сутки.

В Нью-Йорке эта сумма составляет 346,05 фунтов стерлингов (469 долларов США) – почти на 300 фунтов (406 долларов США) больше, чем будет стоить вам день в Киеве, который исследователи оценивают в 64,79 фунтов (86 долларов).

Главную роль в распределении мест в рейтинге сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в «забегаловке». Так, из заявленных ста городов поесть в Киеве оказалось дешевле всего, отмечают исследователи. В то же время, по стоимости жилья столица занимает 5 место среди бюджетных вариантов.

В топ-10 самых бюджетных попали:

10. Хошимин, Вьетнам – около 90 фунтов стерлингов;

9. София, Болгария – 88 фунтов стерлингов;

8. Куала-Лумпур, Малайзия – 88 фунтов стерлингов;

7. Джакарта, Индонезия – 85 фунтов стерлингов;

6. Бухарест, Румыния – 84 фунта стерлингов;

5. Каир, Египет – 79 фунтов стерлингов;

4. Сиемреап, Камбоджа – 79 фунтов стерлингов;

3. Манила, Филиппины – 70 фунтов стерлингов;

2. Анталия, Турция – 70 фунтов стерлингов;

1. Киев, Украина – 65 фунтов стерлингов.

В прошлом году самым дешевым городом была названа столица Болгарии София.

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