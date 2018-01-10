Боевики «ДНР» захватили еще одно предприятие на Донетчине.

ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) заявляет о потере контроля над активами Снежнянского машиностроительного завода (СМЗ), расположенного на оккупированной боевиками территории Донетчины

Как сообщает пресс-служба компании, предприятие не контролируется с 20 декабря 2017 года, акционерам об этом стало известно лишь 10 января 2018 года, передает Depo.Донбасс.

ПАО отмечает, что совет директоров обратился к соответствующим государственным органам.

«Органами акционерного общества принимаются меры по обеспечению сохранности активов данного предприятия», – сказано в сообщении.

Как уверяют в компании, потеря контроля над активами завода в Снежном не отразится на производственных планах предприятия.

«Учитывая, что СМЗ с 2014 года находится на временно неконтролируемой территории, еще раньше нами была начата работа по организации производства продукции, выпускаемой СМЗ продукции на мощностях «Мотор Сич». На сегодняшний день эта задача решена», – прокомментировали в руководство «Мотор Сичи».

Снежнянский машзавод специализируется на производстве лопаток и дисков газотурбинных двигателей, прежде задействованных в производстве 55 типов и модификаций авиадвигателей.

Напомним, в декабре 2017 года корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) официально заявила о фактической потере контроля над производственными активами металлургического комбината, коксохимического завода и ПАО «Экоенергия» в подконтрольном боевикам Алчевске Луганской области.

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