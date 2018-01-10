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среда, 10 января, 2018, 0:16 События
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Бывшего боевика «ДНР» осудили в Краматорске

Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе приговор суда первой инстанции, который приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы экс-боевика «ДНР» за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Апелляционный суд Донецкой области признал обоснованной позицию обвинения, которое поддерживала Краматорска местная прокуратура, и оставил без изменений приговор суда первой инстанции о назначении мужчине, обвиняемому в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования реальной мере наказания», – говорится в сообщении.

В частности, как проинформировали в прокуратуре, судом установлено, что 1 июня 2014 года, во время оккупации Краматорска боевиками террористической организации «ДНР», 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, по собственной инициативе присоединился в ряды оккупантов.

«Получив должность бойца по осуществлению пропускного режима, мужчина выполнял преступные приказы предводителей с проверки транспорта и граждан, пересекающих блокпост, и выявлении среди них людей, несогласных с оккупационным режимом», – рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины и приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы, однако сторона защиты подала апелляцию «на суровость» приговора.

Согласно решению апелляционной инстанции, приговор вступил в законную силу.
краматорскДНРсуд
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