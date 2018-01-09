Закон о денонсации договора об образовании СССР не будет иметь практического значения, – Магда

Вполне вероятно, что в Верховной Раде появится законопроект о денонсации договора об образовании СССР. Однако, поскольку Советский Союз уже давно распался, непонятно, какое практическое значение он может иметь.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) выразил директор Института мировой политики Евгений Магда.

Эксперт подчеркнул: в восприятии миллионов украинцев советская власть была оккупационной, как и заявлял глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, предлагая признать этот период время оккупации. Однако чем ближе к востоку государства, тем количество сторонников этого тезиса будет уменьшаться. Да и не понятно, как эту позицию трактовать с международно-правовой точки зрения.

«30 декабря 1922 года был образован СССР. Среди его учредителей фигурировала и Украинская Советская Социалистическая Республика. Земли ЗУНР тогда были под Польшей, а Закарпатье в составе Чехословакии. Поэтому на тот момент на Надднепрянщине была единственная советская власть. Поэтому и боюсь, что с международно-правовой точки зрения здесь могут возникать определенные вопросы», – подчеркнул Магда.

Однако, бесспорно, заявление Вятровича найдет резонанс в обществе. И тогда непонятны и дальнейшие шаги государства.

«Я не исключаю, что мы в течение этого предвыборного года или в первой половине следующего увидим законопроект о денонсации договора об образовании СССР. Но Союза не существует уже с 1991 года, поэтому я не вижу практической цели этого заявления», – отметил Магда.

В то же время эксперт подчеркнул: стоит действительно усиливать информационную, историческую работу и прекратить развивать у украинцев комплекс неполноценности.

«То, что история украинского народа более продолжительна, чем Украинская государственность, – это факт. Однако, это не клеймо. В таких условиях живет Польша, Беларусь и достаточно много европейских государств. Поэтому нужно умным способом выделять моменты украинской истории, которые притягивают к себе, и максимально активно рассказывать о них, заворачивая в привлекательную для широкой общественности обертку», – считает Евгений Магда.

В свою очередь главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина отметил, что видит целесообразности признания СССР оккупантом только в одном. Мол, если действительно удастся доказать, что этот режим нанес Украинскому государству «определенные убытки», то России как правопреемнице Советского Союза, вероятно, можно будет предъявить «какие-то счета».

«Теоретически, возможно, прорабатывается такой сценарий. Однако, другого практического применения этим действиям я не вижу. Ведь, по моему мнению, те люди, которые страдают за «совком», продолжат это делать. Все останутся при своем мнении», – отметил Щербина.

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