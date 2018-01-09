Взрывы в Калиновке: Апелляционный суд вынес решение по делу офицера, обвиняемого в халатности

Апелляционный суд признал законным штраф 2,5 тыс. гривен для военнослужащего по халатности, повлекшей взрыв на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Согласно сообщению, 4 января Апелляционный суд Винницкой области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.

В ноябре военнослужащего в звании майора оштрафовали на 2 465 гривен за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе) Кодекса об административных правонарушениях.

Установлено, что указанный офицер в нарушение уставных требований 26 сентября 2017 года ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдением порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территории 48-го арсенала Министерства обороны в Калиновке. Вследствие этого работники частного предприятия осуществили, в частности, перемещения запрещенных легковоспламеняющихся веществ и пожароопасных предметов на техническую территорию воинской части, где непосредственно хранились боеприпасы.

Решение Апелляционного суда Винницкой области является окончательным и обжалованию не подлежит.

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