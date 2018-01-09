В Польше уволили министра, который побрезговал Музеем жертв оккупационных режимов во Львове

Министра иностранных дел Польши Витольд Ващиковский уволен с должности. Его место займет нынешний заместитель министра иностранных дел Яцек Чапутович.

Об этом сообщает RMF.FM.

Изменения в составе Совета министров Польши состоялось по представлению премьер-министра Матеуша Моравецкого и их утвердил президент Анджей Дуда.

Слухи об увольнении Ващиковского ходили уже давно, однако официальное решение было принято во время визита Матеуша Моравецкого в Будапешт на прошлой неделе.

Новым главой МИД Польши стал профессор политологии Яцек Чапутович. В 70-х и 80-х годах ХХ века он сотрудничал с демократической оппозицией, был членом «Солидарности» и движения «Свобода и мир».

Яцек Чапутович. Фото: rmf24.pl/Paweł Supernak/PAP

На госслужбе с 1990 года. Предыдущий премьер-министр Беата Шидло в сентябре 2017 года назначила его заместителем министра иностранных дел.

Напомним, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который в начале ноября находился во Львове с официальным визитом, отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого».

Перевод с польского Андрея Павлышина, ИA ZIK

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