В 2018-м пенсии и зарплаты расти быстрее, чем инфляция, – Розенко

Обеспечение роста социальных стандартов более высокими темпами, чем инфляция – это одна из приоритетных задач Государственного бюджета на 2018 год.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба чиновника.

«Для нас главное – обеспечить, чтобы уровень социальных стандартов (прежде всего зарплат и пенсий) рос более высокими темпами, чем инфляция. Это наша принципиальная позиция, это является одним из приоритетов, в том числе бюджета 2018 года», – сказал он.

Павел Розенко напомнил, что в 2017 году рост реальной заработной платы на 20% опередил уровень инфляции. «В прошлом году мы имели рост реальной заработной платы (это уже минус инфляционных процессы) примерно на 20%. Это огромный показатель. То есть в 2017 году рост зарплат на 20% опередил уровень инфляции», – подчеркнул Вице-премьер-министр.

Он также отметил, что вследствие повышения минимальной зарплаты до 3200 грн и повышение зарплат всех категорий работников возросли доходы в бюджет Пенсионного фонда Украины, что дало возможность внепланово, с 1 октября 2017 года, осуществить осовременивание пенсий.

«Так же мы будем действовать и в 2018 году: есть прогнозируемые параметры бюджета, есть прогнозируемый рост соцстандартов, но как только мы увидим, что экономика растет энергичнее, что у нас появляется дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда и Государственном бюджете, мы, безусловно, эти дополнительные средства сразу направим на повышение зарплат и пенсий», – заверил Павел Розенко.

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