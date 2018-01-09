Система, которая сдала Крым и Донбасс, понимает, что скоро ее перезагрузят, – депутат ВР

Дело об убийстве правозащитницы демонстрирует, что только общественность может заставить эту систему работать. Но система сопротивляется, ведь она понимает, что скоро придет время и ее перезагрузят. А система та, которая сдала Крым и Донбасс.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил народный депутат Украины, основатель и первый командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук.

Народный депутат отметил, что дело об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской показывает, что только общественность может заставить правоохранительную систему работать.

«Только после хорошего пинка сзади от общественности много резонансных дел «ушли» на расследование. И дело об убийстве правозащитницы показывает, что только общественность может заставить эту систему работать. А система сопротивляется, ведь она понимает, что скоро придет время и ее перезагрузят. А система – та, которая сдала Крым и Донбасс», – заявил гость программы.

Нардеп добавил, что эта система также опирается и не хочет должным образом провести расследование относительно расстрелов на Майдане.

«Система не хочет провести расследование, кто и как делал эти расстрелы. Но все должно стать на свои места и каждый должен получить по заслугам! В частности те, кто защищал Майдан, должны прийти к власти и двигать страну в светлое будущее, а кто-то должен сидеть в Гаагском трибунале», – отметил Сергей Мельничук.

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