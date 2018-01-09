Российская оппозиция собирается провести Марш Бориса Немцова в Москве

Российское движение «Солидарность» решило провести Марш Бориса Немцова в Москве. Состоится он 25 февраля.

Об этом сообщает один из организаторов акции Илья Яшин в Facebook.

«Движение «Солидарность» решило провести Марш Бориса Немцова в Москве. Мероприятие состоится в воскресенье, 25 февраля, накануне третьей годовщины со смерти нашего товарища, одного из основателей «Солидарности», – пишет Яшин.

По его словам, главная цель акции – привлечь к ответственности заказчиков убийства.

Организаторы отмечают, что соответствующую заявку на проведение митинга подадут в мэрии. Запланированный маршрут пройдет от Пушкинской площади до проспекта академика Сахарова.

Напомним, Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

В деле об убийстве политика были осуждены пять человек – Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашеви, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.

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