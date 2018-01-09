Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля, – ГНСУ

Российская сторона отвечает провокационными действиями на внедрение биометрического контроля Украиной.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

«Как мы и ожидали, во время праздничных дней произошли провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшнего дня российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины», – сказал Василий Серватюк.

Он отметил, что ГНСУ ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Первый заместитель председателя ГНСУ отметил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тысяч иностранцев, из них 24 тысячи – россияне.

Василий Серватюк отметил, что только за трое минувших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.