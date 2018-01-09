Рабочие из Украины стали жертвами торговли людьми в Польше

Жительница Вроцлава Агнешка Г., занимавшаяся набором граждан Украины на работу в Польше, «штрафовала» украинских рабочих забирая их паспорта, в частности за смену работодателя или отсутствия на работе по болезни.

Об этом сообщает Radiowroclaw.

Окружная прокуратура во Вроцлаве обвиняет 44-летнюю польку в торговле людьми, угрозах и подделке документов. В 2014-2016 гг. женщина набирала на работы в Вроцлаве украинцев, которых за различные «провинности» наказывала штрафами. В частности, она забирала паспорта или заработанные деньги, за то что украинские рабочие не появлялись на работе из-за болезни, не отвечали на телефонные звонки или контактировали с польскими пограничниками.

В общем женщине предъявлено 20 обвинений, из них 17 связаны с торговлей людьми. Ей грозит как минимум три года лишения свободы. Обвиняемая уже оплатила залог в 200 000 злотых. (1 600 000 грн).

Перевод с польского Андрея Павлишина, IA ZIK

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