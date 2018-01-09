Огромный горбатый кит спас женщину-дайвера от акулы

Гигантский горбатый кит спас женщину-морского биолога от акулы, закрыв ее собой и оттолкнув на безопасное расстояние.

Впечатляющие кадры были сняты в прибрежных водах пляжа Мури, Раротонга, на островах Кука в южной части Тихого океана, – информирует издание Daily Mail.

Биолог Нан Хаузер говорит, что горбатый кит защитил ее от тигровой акулы, закрыв ее своим плавником и оттолкнув головой.

Нан сообщила, что инцидент, случившийся в октябре, стал доказательством того, что по своей природе киты склонны защищать представителей других видов животных, в том числе и людей.

Биолог сравнила их с пожарными, которые готовы броситься на помощь в горящий дом, чтобы спасти жизни незнакомых людей.

Ученые были свидетелями и других случаев, когда киты защищали представителей других биологических видов, однако это первый задокументированный случай, когда они фактически спасли людей от акулы, сказала Нан.

«По иронии судьбы, я провела последние 28 лет своей жизни защищая китов, и только теперь осознала, что на самом деле это они защищали меня!», – добавила она.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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