Не ультиматумы, а диалог: Розенко рассказал, как объясниться Украине и Польше

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что процесс взаимопонимания между Украиной и Польшей должен быть максимально деполитизирован. А все спорные вопросы нужно решать диалогом между сторонами.

Об этом он заявил в эфире «5 канала», передает пресс-служба политика.

Розенко убежден, что за день проблемы между обеими государствами не решить. Но в рамках диалога между обоими правительствами удастся избежать ненужных обострений, которые интересны России.

«Очевидно, что за один день возникшую проблему мы не решим, нам нужен определенный процесс понимания и я надеюсь, что в рамках диалога с Правительством Польши мы сделаем все возможное, чтобы избежать никому из нас не нужного обострения. Ведь мы прекрасно понимаем кто этим обострением хочет воспользоваться, мы прекрасно понимаем, что разрушение украинских памятников в Польше и к осквернению польских памятников в Украине причастен не кто иной, как Россия», – сказал он.

Розенко добавил, что сам процесс понимания должен быть деполитизированным и отстраненным от политики.

«Нужно деполитизировать этот процесс... Мы должны дать возможность дискутировать вокруг исторических вопросов прежде всего историкам, мы не должны накручивать общество лозунгами или критикой друг друга... Это должно быть абсолютно равноправный общественный диалог – не монолог, не ультиматумы или угрозы с любых сторон, а именно диалог между двумя сторонами», – подчеркнул он.

Политик отметил, что недавняя встреча президентов Украины и Польши четко показала – стороны готовы к пониманию.

«Встреча двух Президентов – это мощный сигнал, в том числе и горячим головам, что расшатать добрососедские отношения между Польшей и Украиной никому не удастся. Мы сделаем все, чтобы не дать третьей стороне отбросить взаимоотношения двух государств на столетия назад», – подчеркнул вице-премьер.

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