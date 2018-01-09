На Буковину для усиления прибыли мобильные группы пограничников

В Черновицкую область прибыли мобильные группы пограничников из Киева, Львова и Хмельницкого.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.

В область прибыло более 50 военнослужащих, из которых немалое количество специалистов-кинологов с хорошо натренированными розыскными собаками.

Остальные резерва главы Госпогранслужбы прибудет к концу этой недели.

Привлечение резервов позволит более плотно осуществлять охрану границы, в том числе и на удаленных местах длительного несения службы.

«Привлечение военнослужащих мобильных подразделений, курсантов Национальной академии ГНСУ имени Б. Хмельницкого позволили не допустить перемещения значительных партий табачных изделий и задержать большое количество нарушителей», – отметил и.о. начальника Черновицкого пограничного отряда Сергей Рыбаченко.

За прошлый год на участке пограничного отряда пресечены 234 попытки незаконного перемещения табачных изделий, выявлено более одного миллиона 36 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 15 млн грн.

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