Министр Омелян сообщил, сколько средств направят на ремонт дорог в 2018-м

На ремонт дорог в 2018 году в Украине используют более 50 миллиардов гривен.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Напомним, по данным рейтинга Всемирного экономического форума, по качеству инфраструктуры Украина в 2014-2015 гг. находилась на 68-м месте, в 2016-2017 гг – на 78-м месте.

Владимир Омелян говорит, что объяснение этому очень простое – инфраструктура нашего государства хронически недофинансировалась.

«В 2014 году, фактически, мы получили страну с изношенными транспортом, железной дорогой, морскими портами, аэропортами на 90-95%. Поэтому сейчас эти все вливания, которые наконец начались... и я рад, что у нас цены ремонта дорог на порядок ниже, чем это было раньше. И качество намного лучше, потому что сейчас на любые дороги, которые мы ремонтируем, минимум пять лет гарантии. Мы переходим на десятилетнюю гарантию», – подчеркнул руководитель Министерства инфраструктуры Украины.

Гость программы напомнил, что ранее на ремонт дорог был годовой гарантийный срок, поэтому уже через год подрядчики «умывали руки».

«Мы сейчас рекордно отстраиваем украинские автодороги», – заявил Владимир Омелян и проинформировал, что уже отремонтировано более 3 тысяч километров путей, на 2018-й запланировано осуществить ремонт более 4 тысяч километров дорог.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что в 2017 году, имея 20 млрд грн, было отремонтировано чуть более процента всех автодорог Украины.

Гость программы привел пример польского автодора, годовой бюджет которого в 2017 году составлял почти 200 млрд грн, что в 10 раз больше, чем в Украине.

«В Украине с января 2018 года мы получим качественно другую картинку, потому что наконец заработал Дорожный фонд, то есть, мы имеем гарантированное государством финансирование на дороги», – отметил министр инфраструктуры и добавил, что на дороги направят минимум 33 млрд грн из Дорожного фонда, дополнительные бюджетные программы – это еще 14 млрд грн, кроме того, Украина получит финансирование со стороны международных кредитных организаций – около 5 млрд грн.

«То есть, эта сумма будет больше 50 млрд грн», – подытожил Владимир Емельян.

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