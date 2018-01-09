МОК выразил свою поддержку переговорам по участию КНДР в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает проведение переговоров между КНДР и Южной Кореей об участии северо-корейской сборной в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года.

МОК продолжает переговоры с НОК КНДР по этому вопросу и поддерживает участие КНДР в Играх-2018 согласно Олимпийской хартии. Приглашение северокорейской сборной остается актуальным, и финальное решение по их участию будет принято до старта соревнований XXIII зимней Олимпиады-2018, пишет xsport.ua.

Отметим, что глава КНДР Ким Чен Ын поддержал своих спортсменов, заявив в новогоднем поздравлении, что участие в Играх-2018 существенно улучшит имидж страны.

Напомним, что Белые Игры-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Некоторые спортсмены и даже национальные олимпийские комитеты заявили о возможности пропуска Олимпиады-2018 из соображений безопасности. Причиной этого стали ядерные испытания, которые проводит КНДР. В число тех, кто заявил о возможном бойкоте, вошли Лаура Дальмаер и Феликс Нойройтер. Последний, правда, и так не поедет в Пхенчхан из-за травмы.

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