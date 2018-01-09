Масштабный сбой: навигаторы в центре Москвы ошибочно отправляют водителей в океан

В центре Москвы зафиксировали масштабный сбой в работе GPS. Из-за этого место расположения водителей и пешеходов определяется в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане.

Первые жалобы на работу навигаторов в центре начали появляться еще 6 января, пишет «Медуза».

Местоположение пользователей определялось как 0°0'0" северной широты и 0°0'0" восточной долготы, что соответствует точке в Гвинейском заливе. Координаты Москвы – 55°45'07" северной широты и 37°36'56" восточной долготы.

Из-за такого некорректное определения местоположения некоторые пользователи такси получили счета на несколько сотен тысяч рублей.

Сообщения о кратковременных сбоях в работе GPS в центре Москвы, прежде всего вблизи Кремля, появляются раз в несколько месяцев, начиная с 2016 года. Как правило, в таких случаях навигаторы показывают, что пользователи находятся в одном из московских аэропортов.

Существует информация, что такие сбои связаны с использованием определенной спецтехники от Федеральной службы охраны.

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