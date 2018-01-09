Людей с высокими доходами хотят заставить подавать ежегодную декларацию, – законопроект

Министерство финансов предлагает определить физическими лицами с высокими доходами конечных бенефициаров крупных налогоплательщиков.

Минфин обнародовал законопроект, определяющий критерии для физлиц с высокими доходами и обязывает их подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах, передает «Интерфакс-Украина».

Среди других критериев законопроект предлагает отнести к этой группе плательщиков налога владельцев 10% и более уставного (складочного) капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юрлица-нерезидента, задекларировавшего доход за прошлый налоговый период 10 млн евро и больше.

Также предлагается считать физлицами с высокими доходами тех, чей годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн гривен.

Как указывается в сопроводительных документах к законопроекту, по результатам декларационной кампании за 2016 год 63 физлица задекларировали доходы на сумму свыше 7,658 млрд гривен, в результате чего Государственная фискальная служба (ГФС) доначислила 225,2 млн гривен налога на доходы физлиц и 26,6 млн гривен военного сбора.

Кроме того, законопроект предлагает расширить полномочия ГФС получать информацию относительно оборота денежных средств на банковских счетах таких плательщиков налогов.

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