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вторник, 9 января, 2018, 23:55 Мир
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Латвия на границе с Россией обустроит военную базу

Вооруженные силы Латвии в течение ближайших пяти лет планируют обустроить в Латгалии – недалеко от границы с РФ – военную базу в Лузнавеи полигон в Межа Мацкевиче.

Об открытии базы сообщает Латгальская студия Латвийского радио.

«В течение ближайших пяти лет в небольшом поселке Лузнава Резекненского края Латвийские Вооруженные силы планируют обустроить военную базу. Здесь планируется разместить первое постоянное подразделение национальных вооруженных сил в Латгалии, которое разместят в пустующих зданиях бывшей Лузновской профессиональной школы», – говорится в сообщении.

Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Марис Симсонс заявил, что на базе будет дислоцироваться первое в Латгалии постоянное военное формирование, что усилит безопасность региона. На территории в 20 гектаров сначала планируют разместить от 200 до 300 военнослужащих. Планируется выделить и квартиры для их семей.

Обустройство военной базы начнется уже весной.

Кроме этого, планируется устроить учебный полигон в Даугавпилском крае на полигоне Мєжа Мацкевичи.

Латгалия – исторический район Латвии на границе с Россией. Во времена Российской империи ее территория входила в состав Витебской губернии, поэтому здесь активнее шли процессы русификации. Латгалия также отличается тем, что здесь преобладает католическая вера, тогда как на остальной территории страны – лютеранство.

Во время развертывания российской агрессии в Украине при поддержке российской пропаганды в Латгалии активно распространялась идея так называемой «Латгальской народной республики». Благодаря решительной реакции Полиции безопасности Латвии, эта деятельность была прекращена.
РоссияЛатвиявоенная база
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