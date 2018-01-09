КНДР планирует отправить своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018

Руководство КНДР не будет препятствовать участию своих спортсменов на будущих Играх-2018 в Южной Корее.

Переговоры в Пханмунджом / BBC

Представители двух стран провели переговоры, находясь в населенном пункте Пханмунджом, который разделен сторонами на две части, пишет sportarena.com.

В Сеуле даже предложили сборным КНДР и Южной Кореи объединиться на предстоящей зимней Олимпиаде-2018, а также устроить людям, которых разделила корейская война, воссоединение семей на открытии такого масштабного спортивного мероприятия.

Реакция представителей Северной Кореи на такие инициативы не уточняется, однако страна планирует отправить на Игры делегацию спортсменов, чиновников, журналистов и болельщиков, несмотря на политические разногласия.

Стоит отметить, что это первые переговоры двух стран за последние два с лишним года. С 2015 года отношения двух Корей только ухудшались из-за испытаний КНДР ядерного оружия.

Напомним, XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Около 2500 спортсменов ориентировочно из 90 стран мира разыграют 102 комплекта медалей в 15-ти видах спорта.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.