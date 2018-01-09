Климкин поздравил нового министра иностранных дел Польши с назначением на должность

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым главой внешнеполитического ведомства Польши Яцеком Чапутовичем.
Об этом Павел Климкин написал в своем микроблоге на Twitter.
«Поздравляю господина министра Я. Чапутовича с назначением на должность руководителя МИД Польши. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!», – заявил Климкин.
Поздравляю господина министра Я.Чапутовича с назначением на должность руководителя МИД Польши. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 9 января 2018 г.
9 января Чапутовича назначили новым министром иностранных дел Польши. Ранее занимал пост главы МИД Витольд Ващиковский.
Также 9 января был назначен новый министр национальной обороны Польши. Им стал Мариуш Блащак.