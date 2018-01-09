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вторник, 9 января, 2018, 23:20 Политика
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Климкин поздравил нового министра иностранных дел Польши с назначением на должность

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым главой внешнеполитического ведомства Польши Яцеком Чапутовичем.

Об этом Павел Климкин написал в своем микроблоге на Twitter.

«Поздравляю господина министра Я. Чапутовича с назначением на должность руководителя МИД Польши. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!», – заявил Климкин.

9 января Чапутовича назначили новым министром иностранных дел Польши. Ранее занимал пост главы МИД Витольд Ващиковский.

Также 9 января был назначен новый министр национальной обороны Польши. Им стал Мариуш Блащак.
ПольшаПавел КлимкинЯцек Чапутович
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