К внутреннему правоохранительному механизму доверие общества не вернулось, – Деревянко

Только тогда, когда будет политическая воля, чтобы правоохранительная система очистилась от так называемых «оборотней», украинцы могут надеяться на справедливое правосудие.

Такое мнение высказал внефракционный народный депутат Юрий Деревянко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00 – 15:00 и 17:00 – 19:00) на телеканале ZIK.

Гость программы отметил, что в Украине есть большой негатив со стороны общества к правоохранителям, в частности к прокуратуре и полиции. И это несмотря на то, что попытались восстановить доверие к патрульной полиции. Но относительно внутреннего правоохранительного механизма, куда входят карательные подразделения и тому подобное, то к ним доверие не вернулось.

«Доверия нет из-за того, что, к сожалению, в полиции до этого времени есть две доминирующие вещи. Это использование правоохранительных органов в политических целях, или в коррупционных или так называемых кумовских, где друг друга покрывают семьи судей, прокуроров, полицейских и тому подобное», – пояснил Деревянко.

Депутат уверен, что если бы полиция делала все по закону, в частности в случае истории правозащитницы Ирины Ноздровской, а именно провела необходимую экспертизу на содержаниев крови водителя, который насмерть сбил человека, а также отреагировала на заявление правозащитницы об угрозах, то никаких проблем не было бы.

«Исключительно только из-за того, что по делу Ирины Ноздровской произошел такой общественный резонанс, на это отреагировал Луценко и генпрокурор, и Президент, и даже международные партнеры.

Люди понимают, что правоохранительную систему, которая по факту в Украине является карательной машиной, могут использовать против любого человека.Поэтому исключительно общественное внимание и контроль дает шанс заставить правоохранительную систему работать честно», – подчеркнул Юрий Деревянко.

По его мнению, только тогда, когда появится политическая воля, чтобы правоохранительная система была очищена от так называемых оборотней, украинцы могут надеяться на справедливое правосудие.

«В Украине очень много так называемых политических работников, которые работают в правоохранительной системе. Такими «заробитчанами» есть генеральный прокурор Луценко, который является кумом Президента, который отстаивает интересы партии БПП, первый заместитель генерального прокурора, который по квоте назначен от «Народного фронта» и много других», – отметил народный депутат Деревянко.

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