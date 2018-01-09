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вторник, 9 января, 2018, 22:53 События
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Досудебное расследование покушения на Черновол завершено, – ГПУ

Генпрокуратура завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых, который обвиняется в совершении покушения на умышленное убийство нардепа Татьяны Черновол.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование и направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении одного из гражданских лиц, который обвиняется в совершении в декабре 2013 года покушения на умышленное убийство Т. Черновол», – говорится в сообщении.

Отмечается, что покушение на бывшую журналистку было совершено из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Сейчас в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также в Генпрокуратуре добавляют, что в целом по данному факту сообщено подозрения 5 лицам: в отношении 2 обвинительные акты направлены в суд и эти лица осуждены к лишению свободы, 1 лицо находится в розыске, 1 подозреваемый умер.

Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенного преступления продолжается.
ГПУТатьяна Черновол
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