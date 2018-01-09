25 мая откроют движение через новый Бескидский тоннель в Карпатах

Движение поездов через новый двухколейный Бескидский тоннель должно быть открыто 25 мая текущего года.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на региональный филиал «Львовская железная дорога» ПАО «Укрзализныця».

«25 мая должно быть открыто движение поездов через новый тоннель», – отметили во «Львовской железной дороге».

По информации регионального филиала, на подходах и в самом тоннеле путейщики уже проложили колеи общей длиной 2,350 км. В частности, по состоянию на первую декаду января в самом тоннеле уже проложено 900 м пути.

С обеих сторон возле Восточного портала положен стрелочный перевод. Энергетики устанавливают опоры контактной сети и жесткие поперечины.

Ранее были построены пожарные резервуары на Восточном и Западном порталах с общим объемом 450 т воды. Кроме того, на Западном портале строители возвели сооружения для военизированной охраны, трансформаторной подстанции, электрощитовой и установили лотки водоотвода.

Бескидский тоннель расположен в Карпатах, на Бескидском перевале. Относится к 5 Панъевропейского транспортного коридора (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина). После завершения строительства пропускная способность тоннеля увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения возрастет с 15-40 до 60-70 км/час.

Напомним, действующий одноколейный Бескидский тоннель был построен еще в 1886 году. В настоящее время недостаточная пропускная способность тоннеля наносит значительные экономические убытки Львовской железной дороге.

В 2006 году «Укрзализныця» объявила тендер на реконструкцию Бескидского тоннеля. Подготовительные работы начаты в 2011 году. В августе 2013 года был утвержден проект.

6 октября 2017 года строительство туннеля было завершено, суммарная стоимость работ составила 102,7 млн евро.

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