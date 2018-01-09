12 нардепов передали фирмы в управление родственникам

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Космач Александр/УНИАН

12 народных депутатов передали фирмы своим родственникам. Пятеро из них передали компании лицам, которых они указали в качестве членов семьи. Один депутат передал акционерное общество другому, где сам является акционером.

Об этом пишет Оксана Ставнийчук из движения «Честно» в статье на сайте «Экономическая правда».

Евгений Мураев передал ООО «Новости 24 часа» Валерии Мураевой – жене с декларации за 2016 год, которая является депутатом Харьковского облсовета.

Владимир Мельниченко передал четыре фирмы Иоланте Остапишиной – жене народного депутата, которую он указал в декларации.

Вадим Рабинович передал две фирмы ООО «Джуиш медиа», где владельцем является Ирина Рабинович. Это жена народного избранника, которая присутствует в электронной декларации.

Денис Омельянович передал Чао «АПК-инвест» (ценные бумаги, 2%) в управление жене Натальи Омельянович, которую указал в декларации.

Александр Супруненко передал АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Анест девелопмент» в управление ПАО «Асвио банк». В июле 2017 года его главными акционерами были сам депутат (29%) и его брат, экс-депутат Киевского горсовета Вячеслав Супруненко (61%).

Кроме того, в описании взаимосвязи лица с банком указано: «По договору №УУ-1/17 об управлении ценными бумагами, другими финансовыми инструментами и деньгами от 19 июня 2017 года акции переданы в управление ПАО «Асвио банк». К слову, ценные бумаги «Анес девелопмент» депутат задекларировал лишь 10 октября 2017 года.

Есть в списке так же народные депутаты, которые передали фирмы в управление своим родственникам, но они, по данным деклараций, не проживают вместе и не связаны общим бытом.

Например, Роман Заставный передал четыре фирмы Марии Заставной и отцу Иосифу Заставному. Татьяна Донец передала 20 фирм своей матери Наталье Донец. Впрочем, Натальи Донец в декларации народного депутата нет.

Геннадий Бобов передал Б. Бобову, вероятно – взрослому сыну Борису Бобову.

Дмитрий Святаш передал две фирмы ООО «Кредо солюшинс». Его владельцем является ООО «Неон сити групп», где бенефициар – мать народного депутата Лариса Святаш. Ларисы Святаш в графе о членах семьи нет.

Людмила Денисова передала права Александре Квитко, скорее всего – дочери. По декларации, депутат и Александра Квитко не связаны общим бытом.

Игорь Котвицкий передал фирмы ООО «Актив менеджмент», где собственниками являются Светлана Мурашова и Виктория Полевич. Пресса называет Светлану Мурашову сестрой народного депутата. Мурашова является женой Олега Мурашова, директора харьковской дирекции ПАО «Укрпочта».

Богдан Дубневич передал в управление фирмы ФЛП С. Шарко и ООО «Энергия консалтинг». Владельцами ООО являются его сын Павел, которого нет в декларации, и племянники – дети брата – Роксолана Пиртко и Юрий Дубневич. ФЛП – Степан Шарко, депутат Пустомытовского райсовета, юрист БО «Фонд братьев Дубневичей».

Вместе с тем, «Честно» имеет основания считать, что НАПК не предоставило исчерпывающий перечень народных депутатов, которые передали свои фирмы в управление. Так, в ответе на запрос отсутствует фамилия Владимира Бандурова из «Воли народа». Между тем в своей электронной декларации за 2016 год он указал, что передал свою долю ООО «Агро ком 1990», владельцами которого значатся брат депутата Виктор Бандуров и мать депутата Зоя Бандурова, директором – тоже Виктор Бандуров.

В управление физическим лицам передали свои фирмы 19 народных депутатов.

Брат Богдана Дубневича, председатель комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич передал в управление пять фирм ФЛП Роману Васькиву – депутату Львовского облсовета. Он известен как начальник юридического отдела «Корпорации «КРТ» братьев Дубневичей. Как ФЛП Роман Васькив зарегистрировался в июле 2016 года.

Нина Южанина передала аудиторскую фирму ООО Татьяне Малашенковой, чьим основным видом деятельности было право. Впрочем, как ФЛП лицо снята с учета в 2015 году. Она подавала декларацию за 2016 год как член Высшего совета юстиции.

Также депутаты передают фирмы в управление иностранным компаниям. Среди них – Вячеслав Константиновский, Тарас Козак, Николай Кучер, Вадим Нестеренко.

Вячеслав Константиновский передал свою кипрскую фирму «Парсел инвестментс лимитед» другой кипрской фирме – «Интер юра сиуай (траст) лимитед». Тарас Козак передал свою кипрскую «Турул инвестмент лимитед» и ООО «Укрсвис легал сервис» тоже кипрской компании «Домолення трейдинг ЛТД».

Николай Кучер передал свою кипрскую фирму Tansy Holdings иностранной компании Ltd Navicom Communication. Впрочем, в свободном доступе информации о ней нет. Вадим Нестеренко передал украинское ООО «Ликановаинвестментс ЛТД» иностранной компании Proteas Management Services LTD.

Одной фирме – ООО «Тампер» – передали в управление свои активы народные депутаты Михаил Довбенко и Анатолий Матвиенко. Этим обществом через еще одну фирму владеет Вадим Гриб.

Гриб был советником главы СБУ Валерия Хорошковского во времена Виктора Януковича, а также заместителем Анатолия Матвиенко в правительстве Крыма. Его сын Роман Гриб был в 2015 году скандально назначен председателем Фонда госимущества.

В соответствии с ответом на запрос, два народных депутата подали заявление о выходе из фирм. Речь идет о Виталии Сташуке и Сергее Мельничуке.

В отношении 68 депутатов остались не расшифрованными имена людей, кому они передали фирмы в управление, сообщают в «Честно».

Отметим, народные депутаты не могут управлять своим бизнесом. Его необходимо передавать в управление другим лицам, но не членам семьи.

По словам члена центрального совета ОО «Украинское юридическое общество», доктора юридических наук Николая Хавронюка, это понятие четко определено: «Члены семьи – лица, состоящие в браке, их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно проживают, но не находятся в браке».

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