Израиль запретил въезд представителям 20 неправительственных общественных организаций

Министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля в воскресенье, 7 января, обнародовало список из 20 неправительственных организаций (НПО), представителям которых запретили въезд в страну.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Внесенные в список организации, утверждают власти Израиля призвали к бойкоту страны из-за ее политики в отношении Палестинских территорий.

«Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам», – заявил министр безопасности Гилад Эрдан.

В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, художников и университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны. В список попали, в частности, базирующаяся в Париже «Ассоциация франко-палестинской солидарности», британская благотворительная организация War on Want, «Американский комитет друзей на службе обществу» и другие.

Все они, якобы, связаны с глобальным движением «Бойкот, изоляция и санкции» (Boycott, Divestment and Sanctions – BDS), выступающим за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им Палестинских территорий. Движение объединяет тысячи участников по всему миру.

Напомним, 6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Это вызвало волну насилия на Ближнем Востоке. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на Палестинских территориях погибли несколько протестующих.

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