Венесуэла выпустит 100 миллионов собственной криптовалюты Petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выпустить первые 100 миллионов национальной криптовалюты Petro, которая будет обеспечена нефтью.

Об этом передает «Экономическая правда».

Один Petro равен одному баррелю нефти.

«Я приказал выпустить 100 миллионов Petro, исходя из запасов нефти в нашей стране. Стоимость одного Petro равна 1 баррелю венесуэльской нефти», – заявил Мадуро.

Первая национальная встреча майнеров новой криптовалюты состоится 14 января. Тогда же опубликуют техническую документацию проекта.

Добавим, в Венесуэле запускают криптовалюту из-за проблем, связанных с гиперинфляцией в стране. Это привело к росту популярности криптовалют и индустрий, связанных с ними, в частности майнинга. Биткойн стал пользоваться такой популярностью, что появился даже специальный термин, описывающий это явление – биткоинизация.

В других странах, в том числе в Зимбабве, также наблюдается беспрецедентный рост популярности криптовалют и биткойна в условиях финансовой нестабильности.

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