В прошлом году Порошенко совершил 26 зарубежных визитов

Президент Украины Петр Порошенко совершил 26 зарубежных визитов в 18 государств в 2017 году: 2 государственных, 7 официальных и 17 рабочих.

Об этом сказано в ответе Администрации Президента на запрос «Украинских Новостей».

«Зарубежные визиты Президента Украины П. А. Порошенко в 2017 году: государственных зарубежных визитов – 2, официальных зарубежных визитов – 7, рабочих зарубежных визитов – 17», – сказано в нем.

Государственные визиты Президент и его жена сделали 15-17 мая на Мальту и 17-19 июля – в Грузию.

Официальные визиты Глава государства совершил 23 января в Эстонию, 23-24 января – в Финляндию, 4 апреля – в Латвию, 5 апреля – в Данию, 19 апреля – в Великобританию, 31 октября – 1 ноября – в Саудовскую Аравию, а 17-18 ноября – в Португалию.

В ходе рабочих зарубежных визитов Порошенко чаще всего посещал Францию – 4 раза (в июне, церемонию прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в июле, институты Европейского Союза в Страсбурге в мае и Парламентскую ассамблею Совета Европы в октябре).

Трижды в прошлом году Президент находился с рабочим визитом в Германии (в январе, в мае, в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности).

Дважды в 2017 году состоялись рабочие визиты Порошенко в США (в июне и на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций в сентябре) и в Бельгию (в европейские институты в Брюсселе в июне и на саммит Восточного партнерства в ноябре).

Также Президент посетил Швейцарию (Всемирный экономический форум в Давосе в январе), Мальту (саммит Европейской народной партии в марте), Беларусь (в апреле), Канаду (в сентябре), Саудовскую Аравию (в ноябре) и Литву (в декабре).

Стоит отметить, что в госбюджете-2018 увеличили финансирование обслуживания Порошенко и его Администрации на 30%.

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