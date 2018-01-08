В новом году мы застрахованы от потрясений с курсом доллара, – Пендзин

В среднем курс доллара в 2018 году составит 29,3 гривны – как и прогнозируемо в госбюджете. Ведь в течение всего года государство застраховано от любых потрясений с валютой – из-за грядущих выборов правительство будет демонстрировать стабильность заложенных показателей.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) выразил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперт убежден: курс гривны к доллару на весь 2018 год уже всем известен, ведь он не будет отходить от тех показателей, которые заложены в бюджет.

«В конце 2018 года мы будем видеть в обменниках цифру в 30 гривен за доллар. Среднегодовой курс будет 29,3, а начнем год с курса в 28. Конечно, в первые месяцы года он будет расти стремительнее, летом остановится или даже немного откатится назад, а потом с сентября – снова полезет вверх», – рассказал Пендзин.

По его словам, это традиционная динамика для Украины. В течение всего 2018-го государство «застраховано от любых потрясений с курсом». Мол, из-за грядущих выборов правительство будет демонстрировать «невероятную стабильность» заложенных показателей. Поэтому можем рассчитать подорожание товаров, зависящих от валюты. Прежде всего, это отразится на рыбной продукции, 90% которой ввозится из заграницы, и на цитрусовых. Если же динамика с молочными продуктами сохранится, возрастет стоимость таких товаров. Ведь спад поголовья крупного рогатого скота вызвал рост цен не только на мясо, но и на молочные изделия.

Ведь уменьшение количества молока ведет и к росту различного фальсификата на полках магазинов. В частности, все чаще появляются различные «спреды» или «сырные продукты».

«Также мы уже видим надпись на сыре, что это – продукт из Беларуси», – обратил внимание Олег Пендзин.

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