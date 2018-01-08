Украинцы проедают 50% своих доходов, – эксперт

Министерство здравоохранения предложило украинцам уменьшить суточный рацион. Однако он у нас уже давно маленький не только среди европейских стран, но и среди стран СНГ.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Я хотел бы показать, какие продукты в этом году были лидерами по росту цен. За этот год больше всего подорожала именно мясная корзина и овощи. Сало как в абсолютном, так и в относительном измерении в этом году рекордно подорожало – на 68% или на 28 гривен», – отметил Алексей Дорошенко.

Что же касается, например, свинины, то, по его словам, она подорожала на 37% или на 27 гривен за килограмм.

«Я бы хотел отметить, что у нас нормы суточного рациона, действующие на сегодняшний день, – самые низкие не только среди стран Европы, но и даже в странах постсоветского пространства. Продуктовая корзина у нас очень похожа на другие страны СНГ, но единственный продукт, которого мы едим больше, чем наши соседи, – это сладкое», – отметил генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Он отметил, что украинцы никогда не отказываются от сладкого, и у нас около 20% превышения рациона – это кондитерские изделия.

«Всего остального мы употребляем значительно меньше – и овощей, и фруктов, и мяса. Поэтому когда мы сейчас говорим о том, что нам нужно их употребление еще сократить, возникает определенный диссонанс. Ведь как мы можем сокращать нормы потребления, если они у нас и без этого самые низкие», – заявил эксперт.

Поэтому он подчеркнул, что линия МИНЗДРАВА – это важно, но она никак не соответствует расчетам минимальной продуктовой корзины со средней зарплатой и социальным выплатам.

«В основном наша культура питания связана с нашей жизнью. Мы, видимо, так же сместили бы наш рацион со стороны говядины в сторону красной рыбы, со свинины на красную икру, но, к сожалению, мы не можем себе этого позволить. Данные за этот год показывают, что на продукты питания украинцы тратят 41% своих доходов. Вместе со всеми напитками эта сумма увеличивается примерно до 50%, то есть половину своих доходов украинцы проедают», – подчеркнул поставщик.

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